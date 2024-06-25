«الأونروا»: الجوع في غزة كارثي

المصدر: غزة - وكالات

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دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن مستويات الجوع في القطاع «كارثية»، وهي من صنع الإنسان.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة، إن «إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا، برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة، تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء».

وأضاف: «إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ستكون الأهداف التالية، ما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن لازاريني، قوله إن عمليات «النهب والتهريب متفشية» في قطاع غزة، و«تعرقل» إيصال المساعدات الإنسانية. وأكد أن «انهيار النظام العام، يؤدي إلى عمليات نهب وتهريب متفشية، تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح جداً».

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