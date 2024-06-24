فيليب لازارينى : "أونروا" ستبقى ضرورية حتى التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية

المصدر: وام

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قال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأونروا تعد العمود الفقري للاستجابة الانسانية في غزة وستظل ضرورية في انتظار التوصل إلى حل سياسي لقضية فلسطين.

ولفت لازاريني فى كلمة له اليوم في جنيف أمام اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة التي تجتمع مرتين في العام إلى أن إنشاء الأونروا كان اجراء مؤقتا في انتظار التوصل إلى حل سياسي للقضية وهى موجودة اليوم لأن الحل السياسي غير موجود لتقديم الخدمات العامة الحيوية.

وأكد لازارينى أنه إذا التزم المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي فإنه يمكن للأونروا أن تستأنف دورها في دعم عملية انتقالية محددة زمنيا لتقديم التعليم والرعاية الصحية الأولية والدعم الاجتماعي.

ونوه إلى أن اللجنة تجتمع فى وقت يشهد تغييرا هائلا فى الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل عام وقال إنه : " فى الوقت الذى تم فيه تدمير غزة خلال الحرب الجارية حاليا فإن الوكالة التى كانت محركا للتنمية للبشرية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها دفعت هي أيضا ثمنا باهظا بعدما قتل 193 من موظفيها .

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