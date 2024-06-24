أمريكا تدمر 3 قوارب مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت القيادة المركزية أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن، لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والسفن التجارية لم يبلغوا عن إصابات أو أضرار جسيمة.

ونفت القيادة المركزية مزاعم للحوثيين في الآونة الأخيرة بشن هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور، ووصفت ذلك بأنه «كذب جملة وتفصيلاً».

إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة على بعد 96 ميلاً بحرياً جنوب شرقي اليمن، مضيفة: إن السلطات تحقق في الأمر.

وفي وقت لاحق أفادت تقارير أن المياه تسربت إلى السفينة إثر إصابتها على نحو لا يمكن السيطرة عليه، وأكدت الهيئة أن «الربان والطاقم اضطروا إلى إخلاء السفينة، وانتشلتهم سفينة أخرى».

وفي وقت سابق الأحد أفادت الهيئة البريطانية أنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 65 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة اليمني. وأضافت: إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بالتعرض لهجوم بمسيرة، ما أدى إلى تضرر السفينة، دون إحداث أي إصابات في طاقم السفينة.

وقالت في بيان على منصة «إكس»: «جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي»، ولم تفصح عن هوية السفينة، محذرة السفن بتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشكوك بها.

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