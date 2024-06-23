مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقر الأونروا جنوب غزة

المصدر: د ب ا

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قُتل خمسة مواطنين، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في قصف للجيش الاسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "طائرة حربية استهدفت غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر /الأونروا/ في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بعضهم أشلاء مقطعة، وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".

من ناحية أخرى، قُتل 10 مواطنين، اليوم الأحد، جراء قصف القوات الاسرائيلية لمنزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وآخر وسط قطاع غزة.

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