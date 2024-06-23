«أونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة إلى إعادة بناء

المصدر: غزة - وكالات

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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجدداً.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة «X»: «في غزة تحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقاً لمجموعة التعليم العالمية».

وشددت على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة المحاصر.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بقطاع غزة يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.

جاء ذلك على لسان مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي معرض تعليقه على استمرار حرب غزة، قال روز إنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة.

وأضاف مدير التخطيط بالأونروا، إن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض عملية تقديم المساعدات لسكان غزة.

واختتم حديثه بالقول: «في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة».

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