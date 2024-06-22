الأردن يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية في غزة

المصدر: وام

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أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهداف المُمنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة، وآخره القصف الإسرائيلي لمحيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات وأحدث أضرارا في مقر المنظمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، تأكيده إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وتعريض حياتهم للخطر، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وممارسة تعكس غياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، خاصة مجلس الأمن، بشكل فوري وفاعل، لضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات من أداء مهامها الإنسانية من دون معوقات، وضمان سلامتها من أي استهداف.

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