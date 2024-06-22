جامعة الدول العربية ترحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية

المصدر: وام

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين معتبرا أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ووصف أبو الغيط قرار أرمينيا بالشجاع الذي يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ .. وقال إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين .وناشد الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.

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