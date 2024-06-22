الأردن.. العثور على متفجرات مخزنة في منزل

المصدر: وكالات

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قالت الشرطة الأردنية اليوم السبت إنها عثرت على مواد متفجرة مخزنة في منطقة سكنية بالعاصمة وفجرتها وفتحت تحقيقاً في الواقعة.

وأفاد بيان مقتضب لمديرية الأمن العام بأنه تم تفجير المواد التي عثر عليها في منزل بمنطقة ماركا الجنوبية بعد إخلاء المنطقة، وقال شهود إن الشرطة أغلقت المنطقة.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الشرطة تشتبه في أن الأمر مرتبط بأعمال إرهابية أو ما إذا تم القبض على أشخاص، ولم يذكر تفاصيل عن كمية المتفجرات. وأضاف أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل بمجرد انتهاء التحقيق.

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