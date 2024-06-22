كوبا تنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

المصدر: د ب ا

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أعلنت كوبا الانضمام إلى القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "استنادا لالتزامها الثابت بدعم جهود وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وذكرت الخارجية الكوبية في بيان على موقعها الإلكتروني، نقلته قناة "آر تي عربية"، اليوم السبت، أن" حكومة جمهورية كوبا قررت الانخراط في الإجراءات الخلافية التي بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وأشارت الخارجية إلى أنه "استنادا لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومع التقيد الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ستستخدم كوبا حقها باعتبارها دولة ثالثة، وتفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت: "إن إسرائيل، مع حصانتها الكاملة من العقاب، ومحمية بتواطؤ حكومة الولايات المتحدة، تتجاهل التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

واختتمت الخارجية الكوبية البيان بقولها: "إن الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي ليس لهم مكان في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معهم. ويجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".



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