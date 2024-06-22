منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

المصدر: وام

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رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار سيسهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين.

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