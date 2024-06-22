مقتل فلسطينيين في عملية إسرائيلية بالضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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شن الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، أمس، حملة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، رافقتها اعتقالات وتحطيم مركبات وممتلكات لفلسطينيين، أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله وبلدات في المحافظة (وسط)، ومدينة قلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل (جنوب).

وأضاف الشهود أن القوات اقتحمت مخيمي قدورة والجلزون في محافظة رام الله ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

قالت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إن فلسطينيين قتلا خلال عملية إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الشرطة قتلت شخصين «مطلوبين».

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها أرادت اعتقال شخصين خلال عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي، ولكن الفلسطينيين «فتحا النار على قواتنا التي ردت».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن فلسطينيين على الأقل قتلا بعد ظهر أمس الجمعة «عندما فتحت قوات إسرائيلية النار على سيارة».

والخميس، قُتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في قلقيلية خلال عملية للجيش.

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