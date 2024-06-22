أرمينيا تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت أرمينيا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي «على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة».

بدورها ردت إسرائيل عبر وزارة خارجيتها، التي قالت إنها استدعت السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين.

ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار أرمينيا، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: «إن هذا يعد انتصاراً للحق والعدل والشرعية، ولكفاح شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال».

وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

ونددت تل أبيب في حينها بقرار الاعتراف بدولة واستدعت سفراءها لدى تلك الدول، في حين رحبت السلطة بهذه الخطوة.

وكانت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا أشارت خلال الأشهر الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية، علماً أن مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أمريكية في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الشهر الماضي قراراً يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

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