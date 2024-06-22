لبنان.. «لملمة» تداعيات الأزمة السياسية مع قبرص

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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نجحت الاتصالات التي نشطت، خلال الساعات الماضية، في مختلف الاتجاهات، في استيعاب معالم الأزمة السياسية- الدبلوماسية التي نشبت بين لبنان وقبرص، بعد تحذير الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله السلطات القبرصية من استخدام إسرائيل قواعدها العسكرية والجويّة لشنّ أيّ عدوان على لبنان، والتي زادتها بلبلة معلومات عن إقفال السفارة القبرصية في لبنان أمس الأول، قبل أن يتبيّن أنّها غير صحيحة، وأنّ الإقفال كان مقرّراً سلفاً، وليوم واحد، لإجراءات تتعلق بتأشيرات السفر.

وبعد اتضاح الرؤيا، احتوت قبرص التصريح غير الصادر عن الدولة اللبنانية رسمياً بعد تدخل من الحكومة اللبنانية وعدد من الوسطاء.

وتوقعت مصادر متابعة أن يزور مسؤول قبرصي رفيع المستوى بيروت قريباً، لعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وذلك بهدف وضع الأمور في نصابها، واستكمال البحث في ما بدأه الرئيس القبرصي، خلال زيارته الأخيرة لبيروت في 2 مايو الفائت، حول موضوع الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين من لبنان، وذلك وسط إصرار نيقوسيا على تحويل مياهها الإقليمية مع لبنان إلى ما يشبه «المتراس» العسكري، وتوكيلها سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية بتسيير دوريات لمنع اللاجئين السوريين من الوصول للجزيرة.

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