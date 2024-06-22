«الصحة العالمية»: الهدنة التكتيكية في غزة بلا قيمة

المصدر: جنيف - غزة - وكالات

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أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبركورن، أن «الهدنة التكتيكية» اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة «لم يكن لها أي تأثير» على وصول المساعدات الإنسانية، محذراً في الوقت نفسه من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.

وقال ريتشارد خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف: «نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية»، مضيفاً: «هذا هو التقييم العام».

وذكر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ، ينس لايركه، أن المساعدات الإنسانية «كانت قليلة جداً». وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني «لا يمكنهم التوجه إلى معبر كرم أبو سالم لمرور البضائع مع إسرائيل، وتسلم المساعدة الإنسانية بأمان تام بسبب غياب الأمن»، لكنه أشار إلى أن الوقود دخل بكميات محدودة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن هدنة «إنسانية تكتيكية» يومياً لساعات محددة، على طريق رئيسي في شرق رفح. من جهة أخرى، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة أن درجات الحرارة المرتفعة في قطاع غزة قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية التي يواجهها الفلسطينيون، الذين نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي والقتال العنيف مع مسلحي حماس. وحذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أن أزمة صحية عامة هائلة تلوح في الأفق في غزة، بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الطبية.

وقال بيبركورن: «شهدنا نزوحاً هائلاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج من الظروف مع الحرارة يمكن أن يسبب زيادة في الأمراض».

وتابع: «لدينا تلوث في المياه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه، وسنشهد المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وستنتشر حشرات البعوض والذباب، والجفاف وضربات الشمس».

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال، أول من أمس، إن عدداً من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول «وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة»، بينما تعتمد أسر أخرى على «تقاسم الطعام» مع بعضها البعض.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لنائب متحدث الأمم المتحدة، فرحان حق، وفق ما ذكره موقع «أخبار الأمم المتحدة».

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن «مئات الآلاف من النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي».

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