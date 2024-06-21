«الصحة العالمية»: الهدنة التكتيكية الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير على المساعدات

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ريتشارد بيببركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم يكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية.

وقال هذا الطبيب خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز