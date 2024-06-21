فلسطين: عدد اللاجئين في الضفة وغزة والدول العربية يقفز إلى 6 ملايين

المصدر: رام الله - جنيف - وكالات

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قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس، إن هناك نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأضاف الجهاز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2000، أن من بين اللاجئين الفلسطينيين هناك 2.5 مليون لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الجهاز أن «نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 40 % من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 8 % و10 % على التوالي».

وجاء في البيان: «تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967، حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضاً الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967».

وقدّر جهاز الإحصاء في بيانه الضحايا الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى اليوم داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بأكثر من 136 ألف وفاة.

وأشار إلى سقوط أكثر من 37 ألفاً و500 فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، منهم أكثر من 15 ألفاً و162 طفلاً، كما سقط 520 شخصاً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

ولفت البيان إلى نزوح «ما يقارب مليوني مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم»، كما تناول أوضاع البطالة بين الفلسطينيين، وقال إنها «قفزت إلى مستويات غير مسبوقة».

وفي تقرير أصدرته هذا الشهر، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 %.

وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة إن الحرب «تسببت في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع»، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.

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