هجوم أمريكي على محطة تحكّم أرضية للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان عبر منصة «إكس»: «نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وأضافت أنه جاء ذلك بعد 24 ساعة من نجاح قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر».

واختتمت «سنتكوم» بيانها بالقول: «تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أول من أمس أيضاً تدمير 9 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن».

أتى ذلك بعد أيام من الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة مملوكة لجهة يونانية في البحر الأحمر، ما ألحق بها أضراراً وتسبب في جنوحها في البحر.

وأدت هجمات الحوثيين إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ما دفع بالعديد من شركات الشحن العالمية إلى سلوك طرق بحرية بديلة أطول حول رأس الرجاء الصالح.

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