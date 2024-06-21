«أطباء بلا حدود»: السودان يشهد إحدى أسوأ أزمات العالم

المصدر: الخرطوم - وكالات

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قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، أمس، إن السودان يشهد «إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

ونشر حساب المنظمة على موقع «إكس» نقلاً عن رئيسها كريستوس كريستو، أن السودان يشهد «إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق».

وأضاف: «هناك مستويات شديدة من المعاناة في جميع أنحاء البلاد، والاحتياجات تتزايد يوماً بعد يوم».

وتابع: «يموت المرضى بسبب الإصابات التي تخلفها أعمال العنف، والأمراض التي يمكن الوقاية منها».

وأردف كريستو قائلاً: «يموت الأطفال بسبب سوء التغذية، والنساء بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذرة من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحمّلت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحفيين، «نريد أن يستيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا».

وتلوح المجاعة في أجزاء من السودان، الذي اجتاحته أعمال العنف منذ أبريل من العام الماضي، عندما اندلعت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتحولت إلى قتال عنيف انتشر في جميع أنحاء البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن 5 ملايين شخص داخل السودان يعانون الجوع الشديد، مع نقص الغذاء أيضا في دول الجوار التي لجأ إليها مليونا سوداني.

كما سجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي.

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