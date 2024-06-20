الجيش الأمريكي يدمر 9 طائرات مسيّرة للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأمريكي تدمير ثماني طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن وأخرى فوق خليج عدن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما غرقت سفينة شحن بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، في ثاني حادث من نوعه خلال الحملة التي يشنها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان «خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت قوات القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) بنجاح ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وتابعت «بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات شريكة في تدمير مركبة جوية غير مأهولة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار سواء من قبل الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية».

إلى ذلك، غرقت سفينة شحن بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، في ثاني حادث من نوعه خلال الحملة التي يشنها الحوثيون. وقال مركز عمليات التجارة البحرية، التابع للجيش البريطاني، في تحذير للبحارة بالمنطقة إن السفينة «توتور»، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتديرها اليونان، غرقت في البحر الأحمر.

وأضاف «أبلغت سلطات عسكرية عن رؤية حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عنه.. يعتقد أن السفينة غرقت».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز