توغل إسرائيلي في رفح وتصعيد في لبنان

المصدر: غزة - وكالات، بيروت- وفاء عواد

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شنت إسرائيل، أمس، عمليات قصف وغارات، على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون فلسطينيون، بأن دبابات إسرائيلية توغلت وسط قصف عنيف غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وعلى جبهة لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكر سكان في غزة أن الدبابات توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وأن خيام النازحين في منطقة المواصي بغربي قطاع غزة، تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وقُتل خلال النهار 12 شخصاً وخلال الليل 18 شخصاً، في غارات نفذتها مسيرات على خيام في منطقة المواصي، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، هرباً من القتال في رفح، وفق الدفاع المدني.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطاً وجندياً، وعدد المصابين 3860. في جنوب لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، استهدفت عدداً من البلدات. وأغار الطيران الحربي على بلدة البرغلية، والشبريحا في جنوب لبنان، ما ادى الى مقتل 3 أشخاص.

وأعلن «حزب الله»، تنفيذ هجوم بمسيرات استهدف مجموعة من الجنود داخل مستوطنة المطلة، ما أسفر عن إصابات.

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