إسرائيل تقتحم مناطق بالضفة وتقتل فلسطينياً وتعتقل 35

المصدر: رام الله- وكالات

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اقتحمت قوات إسرائيلية فجر أمس عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال واسعة، طالت عشرات الفلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني، وقتلت إسرائيل فلسطينياً في الخليل وسط اشتباكات في قلقيلية وجنين.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية أوصرين شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب مدينة الخليل من كافة مداخلها، وحي المصايف في مدينة رام الله وحي الإرسال في مدينة البيرة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الجيش اقتحمت بلدات جيوس شمال قلقيلية وبيت إبيا غرب نابلس وبيت أمر شمال الخليل وزعترة

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحامها بلدة اليامون.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل إنارة فوق البلدة كما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شابين أصيبا، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش اعتقل 35 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية. واعتقلت القوات الإسرائيلية 90 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء في الضفة خلال أيام عيد الأضحى. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، مساء أول من أمس، مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم، وأصيب آخرون بالرصاص في عدة بلدات بالضفة الغربية.

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