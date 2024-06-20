نتنياهو يثير غضب البيت الأبيض وإلغاء اجتماع أمريكي إسرائيلي

المصدر: واشنطن – وكالات

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن البيت الأبيض ألغى اللقاء الذي كان مقرراً عقده اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بعد الفيديو الذي هاجم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإدارة الأمريكية، وقال فيه إن الولايات المتحدة تؤخر مساعدات عسكرية مخصصة لإسرائيل.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإنه من المفترض أن يتناول الاجتماع التصعيد في لبنان.

ونقل الموقع عن مصدرين، أمريكي وإسرائيلي، قولهم إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعربوا عن غضبهم من الفيديو، في رسالة سلمها المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، شخصياً، لرئيس حكومة إسرائيل، ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك، بإلغاء اجتماع الخميس.

وقال مسؤول أمريكي «هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة»، فيما نسب الموقع الأمريكي إلى مسؤول «إسرائيلي»، قوله إن «الأمريكيين غاضبون، فيديو بيبي تسبب في أضرار جسيمة».

وكان نتنياهو قد أعلن باللغة الإنجليزية في الفيديو، أنه «من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل».

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى أنه أُوقِفَت شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع أمريكي إسرائيلي للحوار الاستراتيجي في اللحظة الأخيرة.

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