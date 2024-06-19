الدول العربية تدين الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في جنيف بأشد العبارات، ارتكاب قوة الاحتلال الإسرائيلي جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت الدول العربية، في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بجنيف، أن قوة الاحتلال الإسرائيلي ووفقاً لتقرير اللجنة الدولية مسؤولة عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ومنها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل المتعمد، واستخدام العنف بجميع أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المناطق السكنية وتدميرها بالأسلحة الثقيلة.

كما أدانت الدول العربية عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول اللجنة للتحقيق في ادعاءاتها المضللة، حيث أكدت اللجنة أن جميع الادعاءات تستند إلى مصادر إسرائيلية وليست من جهات مستقلة، معربة عن استنكارها لتصريحات مسؤولي الكيان الإسرائيلي المبنية على التحريض المباشر لارتكاب أعمال إبادة جماعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز