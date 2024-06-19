الجيش الأمريكي يدمر 4 رادارات للحوثيين

المصدر: عواصم - وكالات

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دمر الجيش الأمريكي أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقارباً وطائرة مسيرين اليومين الأخيرين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على «إكس»، إن الرادارات والقارب دمرت في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر. وأفادت القيادة المركزية بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية والسفن الأمريكية أكثر أماناً. وشنت قوات أمريكية - بريطانية ضربات على ميليشيا الحوثي في الحديدة الساحلية وجزيرة كمران باليمن، بحسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن وسائل إعلام محلية.

وشنت قوات أمريكية وبريطانية ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف على البحر الأحمر.

واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جزيرة كمران للمرة الأولى منذ بدء الغارات الجوية على أهداف تابعة للحوثيين في أوائل فبراير. تأتي الغارات عقب أول هجوم للحوثيين بصواريخ وقارب مسير وطائرات مسيرة، وألحق الهجوم ضرراً بسفينتي الشحن (توتور) و(فيربينا) الأسبوع الماضي.

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