أمريكا قلقة من استخدام قنابلها الثقيلة بمناطق مأهولة في غزة

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أمريكا لا تزال قلقة إزاء استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة من قطاع غزة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلينكن أكد له أن أمريكا ستلغي القيود على إمدادات الأسلحة، في وقت تتواصل عمليات القصف على مناطق متفرقة في القطاع.

وقال نتانياهو أمس، إن بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل.

وأضاف نتانياهو في بيان أنه أبدى خلال لقائه مع بلينكن الأسبوع الماضي تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر. لكنه قال أيضاً إنه «من غير المعقول أن تحجب الإدارة (الأمريكية) الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية». وقال نتانياهو إن بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل «ليلاً ونهاراً» لإلغاء مثل هذه القيود.

وكان بايدن حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت القوات الإسرائيلية غزواً كبيراً لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب القطاع.

وبدأت القوات الإسرائيلية بعد أيام من تحذير بايدن هجوماً في المدينة ما زال مستمراً. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الاثنين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونجرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة كبيرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف - 15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.

وقالت إن النائب غريغوري ميكس والسناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أوقفا عملية البيع لعدة أشهر.

قصف وضحايا

في الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عمليات قصف حصدت أرواحاً في مناطق مختلفة من القطاع كان أعنفها في رفح. ورغم تراجع حدة الضربات الإسرائيلية والقتال منذ إعلان توقف جزئي لإطلاق النار لأسباب إنسانية في جزء من القطاع، أفادت وزارة الصحة التابعة في غزة بأن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء القصف.

وطوال الليل سمع دوي انفجارات في رفح التي تتعرض لقصف مدفعي مكثف. ووقعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في أحياء مختلفة من المدينة.

وفي وسط القطاع، انتشل 13 شخصاً من بين الأنقاض قبل الفجر في منزلين طالتهما ضربات جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات (وسط)، واستهدفت قذائف وضربات مخيم البريج للاجئين ودير البلح في وسط القطاع ومدينة غزة شمالاً.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و372 قتيلاً و85 ألفاً و452 مصاباً منذ 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 25 شهيداً و80 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية». وأضافت أنه في «اليوم الـ 256 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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