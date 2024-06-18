غارات أمريكية وبريطانية على مواقع حوثية باليمن

المصدر: عواصم - وكالات

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شنت قوات أمريكية وبريطانية ما لا يقل عن ست غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في مطار الحديدة الدولي وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن قبالة البحر الأحمر، وفقاً لإعلام ميليشيا الحوثي في اليمن التي تواصل استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب.

في الأثناء، أعيد طاقم السفينة (توتور) الفلبيني إلى بلاده من البحرين أمس، بعد أن تعرضت السفينة لهجوم من الميليشيا الحوثية بالقرب من ميناء الحديدة الأسبوع الماضي. وأعلنت الميليشيا مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على ناقلة الفحم توتور المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا بالقرب من الميناء اليمني في 12 يونيو.

وكانت السفينة تحمل طاقماً من 22 فلبينياً، ولا يزال أحدهم مفقوداً في غرفة المحرك التي غمرتها المياه. وقال ربان السفينة كريستيان دوماريك في مؤتمر صحافي بمطار مانيلا «نحتاج أولاً إلى الراحة بسبب الصدمة... سوف نتعافى لبضعة أشهر قبل العودة إلى البحر».

وأظهرت بيانات حكومية أن هجمات للحوثيين أصابت ثلاث سفن طواقمها من الفلبينيين منذ العام الماضي، ما أسفر عن مقتل اثنين من البحارة بينما لا يزال 17 بحاراً محتجزين لدى الميليشيا.

وتعهدت الحكومة الفلبينية بتقديم الدعم المالي والنفسي لأفراد الطاقم العائدين. وقال وزير العمال المهاجرين بالفلبين هانز ليو كاكداك إن الجهة المالكة للسفينة تعهدت بمواصلة البحث عن البحار المفقود إلى جانب عملية إنقاذ لقطر السفينة، التي جرفتها المياه في البحر الأحمر الجمعة.

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