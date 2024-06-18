محادثات عسكرية بين سوريا وتركيا في «حميميم» الروسية

المصدر: إسطنبول - وكالات

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عقد وفدان عسكريان من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد.

وذكرت وكالة سبوتنيك، نقلاً عن صحيفة «آيدنليك» التركية، أنه «عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (الجاري)»، وذكرت أن «الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها».

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر مقربة من الحكومة السورية، فقد استؤنفت المفاوضات بين البلدين، بعدما كانت مجمدة منذ فترة. وأوضحت أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.

وقالت المصادر: «كان هذا الاجتماع الأمني الأول من نوعه على الأراضي السورية، ويبدو أن العلاقات السورية التركية، تتقارب أكثر فأكثر». وأشارت إلى أن «الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد».

وعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع (روسيا، تركيا، إيران، سوريا) في موسكو، في 10 مايو 2023. وبناء على نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق، صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في مقابلة مع «سبوتنيك»، أن موسكو سلمت لأنقرة ودمشق، مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

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