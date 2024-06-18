مسعى عربي لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر

المصدر: القاهرة - وام

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أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تضافر جهود الدول العربية لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر، منبهة إلى أن الدول العربية تعد واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي، حيث يصنف 90 % من مساحتها ضمن المساحات الجافة وشديدة الجفاف.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي تم تحديده بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9/115، في ديسمبر 1994، باعتبار يوم 17 يونيو من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة التصحر والجفاف.

وأشار البيان إلى أن الاحتفال يصادف هذا العام، الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي المعاهدة الدولية المعنية بشأن إدارة الأراضي والجفاف، إحدى اتفاقيات ريو الثلاث.

ويأتي احتفال هذا العام، تحت شعار «متحدون من أجل الأرض.. إرثنا. مستقبلنا»، ويسلط الضوء على أهمية تعبئة جميع شرائح المجتمع لدعم الإدارة المستدامة للأراضي.

وأوضح البيان، أن موضوع مكافحة التصحر والجفاف، من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومن خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والذي يجتمع دورياً كل عام، بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وتنسيق عمل الفرق العربية المشاركة في مؤتمرات اتفاقيتي الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ولمكافحة التصحر.

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