اللاجئون السودانيون يشكلون ثلث سكان الكفرة الليبية

المصدر: الكفرة - وكالات

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أعلن المتحدث باسم بلدية مدينة الكفرة الليبية عبدالله سليمان، أن عدد اللاجئين السودانيين في المدينة، تجاوز 15 ألف لاجئ، كما نقل تقرير لوكالة سبوتنيك عن آخر الإحصائيات الرسمية.

ونقل موقع «أخبار السودان»، عن سليمان، تصريحات أوضح خلالها أن «عدد اللاجئين بات يعادل ثلث سكان المدينة»، مشيراً إلى استمرار تدفق اللاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب في بلادهم. وأضاف إن «أعداد اللاجئين السودانيين ترتفع مع اتساع رقعة الصراع الذي يشهده السودان، حيث أصبحت الكفرة المقصد الأول لهم كونها أقرب مدينة للحدود»، كما لفت إلى أن «البلدية بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات موجة اللجوء، لا سيما الصحية والبيئية».

في السياق ذاته، ناشد المتحدث باسم منسقية اللاجئين السودانية، آدم رجال، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الاهتمام باللاجئين السودانيين، الذين توجهوا إلى ليبيا والدول الإقليمية الأخرى.

وحذر المتحدث من «ارتفاع وتيرة الحرب وقضائها على جميع مناحي الحياة الخدمية والحيوية ومراكز ومخازن المنظمات الدولية وظهور فجوة غذائية كبيرة».

وتقدر إحصائيات عدد المصابين بالأمراض من اللاجئين بالمدينة بنحو 100 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» إلى جانب إصابة 800 آخرين بالتهاب الكبد الوبائي، كما بلغ عدد مصابي الملاريا 100 شخص من أصل أكثر من 15 ألف لاجئ وصلوا إلى المدينة.

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