الجيش الإسرائيلي يحرق صالة المغادرين في معبر رفح

المصدر: د ب ا

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أحرق الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صالة المغادرين وعددا من مرافق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد نحو 40 يوما من السيطرة عليه في السابع من مايو الماضي.

وأظهرت صورة تداولتها حسابات لجنود إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي لصالة المغادرين وبينما أحرقت بشكل كامل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "هذه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال الإمعان بحصارهم ومنع المرضى والجرحى من آخر أمل بالسفر وتلقي العلاج في الخارج".

وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح وطريق فيلاديلفيا منذ السابع من مايو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، تغلق السلطات المصرية المعبر لرفضها الوجود الإسرائيلي على المعبر بحسب اتفاقية المعابر في عام 2005.

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