ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و 347 قتيلاً

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و347 قتيلا و85 ألفا و 372 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 255 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



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