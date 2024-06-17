إسرائيل توقف التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

المصدر: تل أبيب - وكالات

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أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، بتعليق التحقيق في «الإخفاقات متعددة المستويات» بشأن هجوم 7 أكتوبر، الذي يتعلق بالجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية «الشاباك»، وفقاً لما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي ديسمبر الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان تحقيقاً واسع النطاق في هجوم 7 أكتوبر والأسباب التي أدت إليه، لكن «جماعات مراقبة الحكم الرشيد» قدمت التماساً إلى المحكمة لتعليق التحقيق معتبراً أنه «ليس من اختصاص الحكومة، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي».

كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي التحقيق، طالما أن الحرب على غزة، التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر، مستمرة.

وتبنى مكتب المدعي العام الموقف الرافض للتحقيق حالياً، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «قضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي ستينيتز في البداية في مايو بأنها لن توقف تحقيق المراقب، لكنها بعد أن تلقت ردوداً سرية من الأجهزة الأمنية قررت اليوم أن تأمر إنغلمان بتعليق التحقيق».

وسيكون التعليق مؤقتاً إلى حين عقد جلسة استماع في المحكمة العليا حول هذه القضية في يوليو المقبل، حسب المصدر ذاته.

وذكرت ستينيتز: «في ضوء الواقع الأمني ​​المعقد، أصدر أمراً بتعليق إجراءات التحقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك».

وقال مراقب الدولة أن «الرقابة الفورية التي بدأها مكتب مراقب الدولة تتعلق بجميع القضايا المدنية وقسم من المواضيع الأمنية، مثل الفرق المتأهبة وغيرها.

وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده بموجب تطورات الحرب».

وأضاف أن «ذلك من أجل السماح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذه الفترة ومواصلة العمل حتى الانتصار على العدو».

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