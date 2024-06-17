تبادل الهجمات مستمر على الجبهة الشمالية

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتراض «هدف جوي مشبوه» فوق جنوبي لبنان، كما فعّل الجيش الدفاعات الجوية في سماء نهاريا في الجليل الغربي، من دون انطلاق صافرات الإنذار.

قصف مبنى

وقال إنه هاجم أهدافاً لـ «حزب الله» في جنوبي لبنان، وإن قواته قصفت مبنى ليل السبت عسكرياً للحزب في كفركلا، وبنى تحتية في مروحين.

وأضاف أن طائراته أغارت على مبنى عسكري للحزب في منطقة يارون، وقصفت مدفعيته منطقة العمرة، لإزالة ما وصفه بتهديد في تلك المنطقة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه أطراف الناقورة، وقذيفتين على أطراف كفرشوبا.

وكان «حزب الله» واصل هجماته على مواقع عسكرية على الجبهة الشمالية. وقال إنه استهدف ليلاً قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، ونفذ هجوماً بأسراب من «المسيرات الانقضاضية» على قاعدة إسرائيلية أخرى.

وفاة جريحة

وأمس، توفيت لبنانية متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة إسرائيلية منذ أيام على بلدة في جنوبي لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن المواطنة اللبنانية توفيت متأثرة بجروحها، إثر الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي منذ أيام على خراج بلدة كفرا.

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