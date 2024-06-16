نادي الأسير الفلسطيني : 9300 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال 9300 فلسطيني في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة، ونحو 250 طفلاً.

ونوه نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكانت إدارة السجون أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف (بالمقاتل غير شرعي).

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأوضح أن من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقّهم.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز