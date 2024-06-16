موقوفون يحتجزون اثنين من موظفي مركز الاحتجاز كرهائن في مقاطعة روستوف الروسية

المصدر: البيان

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أفاد المكتب الرئيسي الإقليمي لدائرة السجون الفيدرالية بأن موقوفين في أحد مراكز الاحتجاز في مقاطعة روستوف احتجزوا 2 من موظفي المركز كرهائن وأن المفاوضات جارية لإطلاق سراحهم.

وجاء في بيان، "قام متهمون في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، باحتجاز اثنين من الموظفين كرهائن"وفق روسيا اليوم.

ولفت البيان إلى أن المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهائن حيث طوقت الشرطة مركز الاحتجاز.

وقال مصدر مطلع إن 6 موقوفين احتجزوا اثنين من موظفي مركز الاحتجاز كرهائن.

وقالت وسائل إعلام إن السجناء أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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