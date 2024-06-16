40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

المصدر: أ ف ب

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أدى 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات القوات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم أن "قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد".

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الإغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول".

ووفق الوكالة ، "كانت قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه".

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