سكان غزة يؤدون صلاة العيد بين أطلال المساجد

المصدر: البيان

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أدى أهالي قطاع غزة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط الركام وعلى أطلال المساجد المدمرة.

ويشهد قطاع غزة دماراً واسعاً في المباني والمنشآت ولم يستثن الجيش الاسرائيلي بيوت العبادة من التدمير الكامل والممنهج.

من جهة أخرى قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس إن أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم في قطاع غزة نظرا لإغلاق المدارس قسريا بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،"حُرم 625 ألف طفل في غزة من التعليم بسبب إغلاق المدارس القسري".

وتابعت الوكالة في منشورها " يواصل زملاؤنا في الأونروا دعم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم، لكن هذا ليس كافيًا"، مضيفة "يجب وقف إطلاق النار الآن".

وقال المنشور"سلبت الحرب أطفال ‎غزة طفولتهم. الناجون يعانون من صدمة عميقة. دُمرت مدارسهم وفقدوا عاما دراسيا كاملا، بدون تعليم أو لعب".

وأضافت الوكالة "لكي لا يصبحوا جيلا ضائعا، يسهل استغلاله. من أجل الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب ‎وقف إطلاق النار الآن في غزة".

وتابع المنشور "الأطفال هم أول من يعانون وأكثر من يعانون في الصراعات والحروب. الوضع في غزة ليس مختلفاً. لقد مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يراه أو يمر به. قُتل عدد كبير جداً منهم، وأصيب عدد كبير جداً، وسيظل لدى الكثير منهم ندوب مدى الحياة".

يشار إلى أنه حتى يوم الجمعة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الصراع الدائر إلى 37296، فيما أصيب 85197 آخرون، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية التي تديرها حماس في بيان صحفي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان يوم السبت إن ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا أثناء القتال في جنوب قطاع غزة.

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