مقتل فلسطيني في الضفة

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فتى فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية أمس، في حين أكد مسؤول عسكري أن الجنود فتحوا النار خلال عملية دهم.

وجاء في منشور للوزارة على فيسبوك، أن الفتى سلطان عبدالرحمن سلطان خطاطبة (16 عاماً) لقي حتفه بنيران إسرائيلية في بلدة بيت فوريك قرب مدينة نابلس، شمالي غرب الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قد أفادت بإصابة شخصين آخرين في اقتحام قوات إسرائيلية لبيت فوريك الواقعة شرق نابلس، متحدثة عن إطلاق رصاص حي على سكان.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، بأن القوات كانت تنشط في منطقة نابلس، حين رشق عشرات الشبان الفلسطينيين حجارة على قوات الإسرائيلية التي ردت بوسائل فض أعمال الشغب وبالرصاص الحي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ أكثر من عام، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، على أثر هجوم شنته الحركة في السابع من أكتوبر.

ولقي ما لا يقل عن 546 فلسطينياً حتفهم في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

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