هيئة الإحصاء السعودية تعلن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام

المصدر: د ب ا

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 164ر833ر1 حاجا، منهم 310ر611ر1 قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 854ر221 حاجا من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 137ر958 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 027ر875 حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية، فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 3ر22%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 3ر63%، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 3ر11%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 2ر3%.

أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج السعودية، فقد وصل 345ر546ر1 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 251ر60 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4714 حاجا.

وشارك في حج عام 2023 أكثر من 8ر1 مليون شخص، جاء نحو 90 % منهم من خارج المملكة، معظمهم من الدول الآسيوية والعالم العربي.

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