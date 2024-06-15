واشنطن تدرس تفكيك رصيفها العائم قبالة غزة

المصدر: واشنطن - وكالات

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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين أمس أن الجيش يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحل قطاع غزة، ونقله إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.

ونسبت الشبكة لعدد كبير من المسؤولين القول إن وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءاً مع اقتراب الخريف والشتاء، وبدأت تطرح أسئلة عن قدرة الرصيف العائم المثير للجدل على الصمود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انهار جزء من الرصيف العائم وتعرض لأضرار بسبب الأمواج العاتية وكان لا بد من سحبه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب لإجراء تصليحات استغرقت أكثر من أسبوع.

وتم إعادته إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنفت عملياته السبت، ولكنه اضطر إلى التوقف مرة أخرى بسبب الأمواج العاتية، ولو فكَّك الأمريكيون الرصيف العائم، فستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي ينقل فيها الرصيف العائم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، توقفت عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل.

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