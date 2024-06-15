عقوبات أمريكية على  مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعاً في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وستستهدف العقوبات مجموعة «TSAV 9» التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات وإتلافها.

وسيتم فرض العقوبات المالية بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير بشأن أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب سياسة العقوبات لدى وزارة الخارجية، آرون فورسبرغ: «نستخدم السلطة لفرض عقوبات على مجموعة متزايدة باستمرار من الجهات الفاعلة، التي تستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بغض النظر عن الدين أو العِرق أو الموقع».

وزاد: «سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لتعزيز مساءلة أولئك الذين يحاولون القيام أو ارتكاب مثل هذه الأعمال الشنيعة».

ويعترض مستوطنون إسرائيليون بشكل دائم شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر التي استحدثها الجيش الإسرائيلي شمال القطاع.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز