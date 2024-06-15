مواجهات واعتقالات وإصابات في الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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أصيب طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين من بلدة سنجل شمال رام الله، بالتزامن مع إغلاق مداخل البلدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان مقتضب: «إن طاقم إسعاف تابع لها نقل إلى المستشفى طفلان مصابان بالرصاص خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الأمعري».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الشاب ساري ناصر داخر خليل (20 عاماً) بعد اقتحام منزل على مقربة من طريق رام الله – نابلس المحاذي للبلدة، والشاب محمد ثائر غفري (20 عاماً) خلال رعيه للمواشي في المنطقة ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش أغلق مداخل سنجل بالمركبات العسكرية ومنع خروج المواطنين من البلدة أو الدخول إليها.

على جانب آخر اقتحمت قوات إسرائيلية، بلدة اذنا غرب الخليل، وداهمت منزل أسير محرر.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش اقتحمت البلدة وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل الفلسطينيين، وداهمت منزل الأسير المحرر محمد حاتم بشير، وقامت بتكسير محتويات المكان الذي أقامته العائلة في محيط المنزل لاستقبال المهنئين بالإفراج عنه، وأجبرت الموجودين على المغادرة.

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