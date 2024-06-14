المصدر: وام

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بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، استعدادا للوقوف على صعيد عرفات غدا السبت الموافق التاسع من ذي الحجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن السلطات السعودية أعلنت إنهاء جميع استعداداتها ليوم التروية.

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية#صحيفة_البيان pic.twitter.com/0c6I8H9lMD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 14, 2024

من جهتها أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم التحقق من عدم السماح بالدخول لغير الحجاج النظاميين الذين يحملون بطاقة نسك، التي تم إطلاقها خلال موسم الحج الحالي كإثبات رسمي ووحيد للحاج النظامي، وتمكين الحاج من إتمام نسكه والاستفادة من الخدمات الصحية واللوجستية والإقامة في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

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