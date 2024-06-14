الأمم المتحدة: الحرب دمرت 57 % من الأراضي الزراعية في غزة

المصدر: جنيف - رويترز

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أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، وحللتها الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعتبر ضرورية لإطعام السكان الذين يعانون من الجوع، دُمرت، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضراوات في غزة، حيث ينتشر الجوع، بعد 8 أشهر من بدء الحرب الإسرائيلية.

وباستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية بين مايو عام 2017 و2024، وجد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، أن 57 % من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي، تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.

وقال المركز إن «جودة المحاصيل وكثافتها في أرجاء قطاع غزة، تدهورت بشكل ملحوظ في مايو 2024، مقارنة بمتوسط ​​المواسم السبعة السابقة».

وأضاف: «يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع، والتي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الكثيرين من سكان القطاع، يتعرضون «لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة».

ووفقاً لبيانات يونوسات، يمتلك قطاع غزة ما يقدر بنحو 151 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل حوالي 41 في المئة من أراضي القطاع.

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