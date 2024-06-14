«حزب الله» يهاجم بصواريخ وطائرات مسيّرة 9 مواقع عسكرية إسرائيلية

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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وسط قلق أمريكي من تطور التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية إلى حرب شاملة، أعلن «حزب الله»، أمس الخميس، شنّه هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات على تسعة مواقع عسكرية على الأقل في شمالي إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، في عملية متزامنة، قال إنها جاءت رداً على اغتيال القيادي البارز في صفوفه طالب عبدالله، في حين توعدت إسرائيل بالرد وبقوة على جميع اعتداءات «حزب الله».

وقال الحزب في بيان «شنت المقاومة هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات، حيث استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق، ست ثكنات ومواقع عسكرية».

وأضاف أنه بالتزامن، شنّ مقاتلو القوة الجوية بعدة أسراب من المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على ثلاث قواعد أخرى، بينها قاعدة قال إنها تضم مقراً استخباراتياً مسؤولاً عن الاغتيالات.

ووضع «حزب الله» الهجوم، الذي يعدّ الأوسع على مواقع إسرائيلية منذ بدء التصعيد عبر الحدود قبل أكثر من ثمانية أشهر، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة جويا، في إشارة إلى ضربة جوية أودت الثلاثاء بطالب عبد الله، الذي يُعد القيادي الأبرز بين من قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء القصف عبر الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، من جهته، عن رصده «إطلاق نحو أربعين قذيفة باتجاه منطقة الجليل ومرتفعات الجولان»، مشيراً إلى «اعتراض بعضها من قبل الدفاعات الجوية، بينما سقطت بعض القذائف في مناطق مفتوحة، وأسفرت عن اندلاع حرائق».

وأشار الجيش كذلك إلى «رصد خمسة أهداف جوية مشبوهة منذ الساعة الثانية ظهراً (11,00 ت غ)، اعترضت الدفاعات الجوية ثلاثة منها».

ويأتي الهجوم الخميس، بعد شنّ «حزب الله» الأربعاء سلسلة هجمات مماثلة، تخللها إطلاق أكثر من 150 صاروخاً باتجاه مواقع إسرائيلية، وضعها الحزب في إطار الرد على مقتل عبد الله مع ثلاثة مقاتلين كانوا برفقته.

رد إسرائيلي

في الأثناء، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ديفيد منسر، أمس الخميس، أن إسرائيل سترد «بقوة» على «جميع اعتداءات «حزب الله»».

وقال منسر خلال مؤتمر صحافي «سترد إسرائيل بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله». وأضاف «ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك».

وقصفت القوات الإسرائيلية بعد ظهر أمس منطقة «رباع التبن»، في أطراف بلدة «كفرشوبا» في جنوبي لبنان، بقذائف الهاون.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر أمس 3 غارات، استهدفت أطراف بلدة «دير سريان» في جنوبي لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف البلدة المذكورة بالقذائف الفوسفورية، بحسب ما أعلن مراسل قناة «المنار» المحلية التابعة لـ«حزب الله».

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، استهدفت أطراف بلدات «مرجعيون» و«القصير» و«القاطراني» في جنوبي لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر أمس على حرج بلدة «مرجعيون» في جنوبي لبنان، ما تسبب بحريق في المنطقة المستهدفة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية كذلك أمس أطراف بلدة «شبعا» في جنوبي لبنان.

وعبّرت واشنطن، الخميس، عن قلقها من أن القتال على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قد يتطور إلى حرب شاملة، ودعت إلى ترتيبات أمنية جديدة.

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