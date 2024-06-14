«أونروا»: أطفال غزة يبحثون عن الطعام في القمامة

المصدر: عواصم - وكالات

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أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الخميس، أن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في مناطق مأهولة بالسكان في جميع مناطق قطاع غزة، وقالت إن «أطفال غزة يبحثون في القمامة يومياً عن الطعام».

وأشارت «أونروا» إلى أن هذه النفايات المتراكمة، تشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية على سكان القطاع، الذين يعيشون ظروفاً صعبة، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 250 يوماً. وأوضحت أن «الأطفال يبحثون في القمامة يومياً».

وأكدت الوكالة أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن، أمران ضروريان لاستعادة الظروف المعيشية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، قالت الأربعاء، إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت، بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت «يونيسيف»، في بيان لها، إلى «تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية». وأوضحت المنظمة أن «العنف المروع والنزوح يؤثران في إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية».

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