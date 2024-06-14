القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتقصف منزلاً بصاروخ

المصدر: رام الله - محمد الرنتيسي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتحمت قوات اسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية أمس، وحاصرت منزلاً وقامت بقصفه بصاروخ من طراز أنيرجا.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قباطيا بتعزيزات عسكرية كبيرة وجرافة، عقب اقتحام قوة خاصة ومحاصراتها منزلاً في منطقة الكحليشة. وأضافت أن القوات أطلقت صواريخ «أنيرجا» على المنزل، بالتزامن مع تحليق طائرة أباتشي حربية فوق البلدة.

وسمع دوي انفجارات متتالية واشتباكات عنيفة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمنزل المحاصر في قباطية قرب جنين.

وأظهر مقطع فيديو جرافة تابعة لجيش الاحتلال وهي تحمل جثمان شاب ضمن مخلفات المنزل الذي هدمته في البلدة. وقالت مواقع عبرية إنه وخلال العملية قصفت طائرة من الجو مبنى يتحصن فيه أحد المطلوبين.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المنزل. فيما شرعت جرافة الاحتلال بهدم المنزل.. وقامت القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام بتجريف الشوارع وتخريب وتدمير ممتلكات المواطنين في المدينة ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الجيش الإسرائيلي أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة، واعتدى على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وسط مداهمة لعدد من المنازل، وتدمير لمركبات المواطنين وبسطات الخضار والفواكه وأسوار منازل.

وقصفت القوات الإسرائيلية دراجة نارية في حي الجابريات من طائرة مسيرة، وأطلق النار على شاب بشكل مباشر قبل اعتقاله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز