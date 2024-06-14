10 جرحى بحريق مصفاة نفط شمالي العراق

المصدر: أربيل - أ.ف.ب

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أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص معظمهم عناصر إطفاء، خلال محاولة السيطرة على حريق في مستودع كبير للنفط الخام في إقليم كردستان بشمال العراق.

واندلعت النيران في «مستودع كبير للنفط الخام على طريق أربيل-كوير» قرابة الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، بحسب الدفاع المدني.

وتواصل فرق الإنقاذ العمل للسيطرة على الحريق، الذي لا يزال يخلف سحباً من الدخان الأسود الكثيف، بحسب مصور وكالة «فرانس برس». ووصل أكثر من 30 فريقاً مساء الأربعاء إلى الموقع، حيث تنتظر انتهاء «حرق النفط الموجود في المستودع»، لتتمكن من السيطرة على النيران بحسب الدفاع المدني.

وقال الدفاع المدني في عاصمة إقليم كردستان: «أصيب أكثر من 10 أشخاص في الحريق معظمهم من رجال الدفاع المدني في أربيل مع احتراق ثلاث سيارات إطفاء، وأربعة صهاريج» لتخزين القير والنفط.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي امتد إلى مصفاة أخرى، بحسب المصدر نفسه.

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