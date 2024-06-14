الجيش الأمريكي يدمر منصات حوثية لإطلاق الصواريخ

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القوات الأمريكية تدمير منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين، في اليمن، وطائرة مسيرة كانت تتجه نحو طرق الملاحة في البحر الأحمر، فيما أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية، بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنّه أحدث هجوم للحوثيين.

وقالت وكالة «يو كاي إم تي أو»، التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت «بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها». ووفقاً لشركة «أمبري» الأمنية، أصيبت السفينة بصاروخ في خليج عدن، جنوبي اليمن. وقالت «أمبري»: «ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيداً تماماً من السفينة المتضررة، ووقف تحركات طاقمها»، مضيفة أن «السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين».

يأتي هذا الهجوم، في سياق من الهجمات المتكرّرة التي ينفّذها المتمرّدون الحوثيون منذ نوفمبر، على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. والأربعاء، أصيبت السفينة التجارية «توتور»، التي تملكها شركة يونانية، بأضرار أثناء إبحارها في البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، في هجوم تبنّاه الحوثيون، وأسفر، وفق الجيش الأمريكي، عن تسرب مياه خطير على متن السفينة.

في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى «سنتكوم»، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الأربعاء، أنها دمرت بنجاح 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، كما دمرت نظاماً جوياً مسيراً، تم إطلاقه من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت، في منشور على منصة «إكس»، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، من مناطق سيطرتهم صوب البحر الأحمر، دون أضرار، فيما نجح زورق مسيّر في إصابة سفينة ترفع علم ليبيريا، وتمتلكها وتشغلها اليونان، في البحر الأحمر. ورست السفينة مؤخراً في روسيا.

وختم بالقول إن «هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر».

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