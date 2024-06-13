الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ «كروز» للحوثيين

المصدر: عدن- محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أمس، إن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأوضحت «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»: إنه «خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير قاذفتين من صواريخ كروز المضادة للسفن (ASCM) تابعتين للحوثيين في اليمن». وأضاف البيان أن «قاذفات الصواريخ شكلت تهديداً مباشراً للقوات والسفن الأمريكية وقوات التحالف التي تمر عبر المنطقة».

ونشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صوراً لحاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» في تشكيل مع قطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، وذلك بعد أيام على زعم ميليشيا الحوثي في اليمن استهدافها.

الصور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقاً) قائلة بتعليق: «حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (سي في إن 69) ومدمرة الصواريخ الموجهة آرلي بورك يو إس إس لابون (دي دي جي 58) ويو إس إس جرافلي (دي دي جي 107) وحاملة الطائرات الإيطالية كافور (سي في إتش 550) تبحر ضمن تشكيل في البحر الأحمر في 7 يونيو 2024».

وتابعت القيادة المركزية بتدوينتها: «يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات ايزينهاور إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي لدعم الاستقرار البحري والأمن في منطقة الشرق الأوسط».

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